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Алексей Цой о признании QazVac: Казахстан готовит документы для аккредитации

7 Декабря 2021 13:05
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Алексей Цой о признании QazVac: Казахстан готовит документы для аккредитации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал вопрос, когда Всемирная организация здравоохранения может признать отечественную вакцину QazVac, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вы знаете, что сама процедура признания очень длительная. Быстро признают там, где уже раньше были вакцины, одобренные ВОЗ. В Казахстане впервые мы такую аккредитацию проходим. Очень от многих вещей зависит: от аккредитации лаборатории, от производственной базы, от формирования документации, печати в международных изданиях. То есть, это все мы сейчас собираем, этот опыт накапливается. И Казахстан подготавливает всю документацию для того, чтобы пройти аккредитацию», - рассказал министр здравоохранения Алексей Цой журналистам.

Как считает глава Минздрава, очень важно, что отечественная вакцина является эффективной и безопасной.

«Вы знаете, что больше 20 стран признали взаимные паспорта вакцинации. Это говорит о том, что они признают действие вакцины и заключение национального регулятора. Есть определенные требования, которые мы сейчас выполняем совместно с нашим институтом-разработчиком», - сказал Алексей Цой.

Ранее иинистр здравоохранения ответил на вопросы касательно распространения по миру омикрон-штамма.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #ВОЗ  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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