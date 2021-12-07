Алексей Цой о признании QazVac: Казахстан готовит документы для аккредитации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал вопрос, когда Всемирная организация здравоохранения может признать отечественную вакцину QazVac, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что сама процедура признания очень длительная. Быстро признают там, где уже раньше были вакцины, одобренные ВОЗ. В Казахстане впервые мы такую аккредитацию проходим. Очень от многих вещей зависит: от аккредитации лаборатории, от производственной базы, от формирования документации, печати в международных изданиях. То есть, это все мы сейчас собираем, этот опыт накапливается. И Казахстан подготавливает всю документацию для того, чтобы пройти аккредитацию», - рассказал министр здравоохранения Алексей Цой журналистам.

Как считает глава Минздрава, очень важно, что отечественная вакцина является эффективной и безопасной.

«Вы знаете, что больше 20 стран признали взаимные паспорта вакцинации. Это говорит о том, что они признают действие вакцины и заключение национального регулятора. Есть определенные требования, которые мы сейчас выполняем совместно с нашим институтом-разработчиком», - сказал Алексей Цой.

Ранее иинистр здравоохранения ответил на вопросы касательно распространения по миру омикрон-штамма.