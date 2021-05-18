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    09:57, 18 Май 2021 | GMT +6

    Алексей Цой: Некоторые казахстанцы не соблюдают режим самоизоляции и перемещаются по стране

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Некоторые несознательные граждане не соблюдают режим домашней изоляции. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Статистика показывает, что, к сожалению, некоторые несознательные граждане не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны, тем самым представляют угрозу заражения для других посетителей и пассажиров в самолете», - сказал Алексей Цой.

    Ранее он сообщил, что с момента внедрения Ashyq выявлено 3 256 посетителей с «красным» и «желтым» статусами.

    «В целях сохранения баланса между деятельностью объектов предпринимательства и эпидемиологической ситуацией с 18 января в пилотном режиме запущен проект «Ashyq», который с 26 апреля масштабирован на всю страну», - сказал Алексей Цой.

    Глава Минздрава добавил, что на сегодня система Ashyq включает в себя около 6 тысяч объектов всех сфер деятельности, зарегистрировано 1 млн 400 тысяч пользователей.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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