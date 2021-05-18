Алексей Цой: Некоторые казахстанцы не соблюдают режим самоизоляции и перемещаются по стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Некоторые несознательные граждане не соблюдают режим домашней изоляции. Об этом заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Статистика показывает, что, к сожалению, некоторые несознательные граждане не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать объекты массового скопления населения, перемещаться внутри страны, тем самым представляют угрозу заражения для других посетителей и пассажиров в самолете», - сказал Алексей Цой.

Ранее он сообщил, что с момента внедрения Ashyq выявлено 3 256 посетителей с «красным» и «желтым» статусами.

«В целях сохранения баланса между деятельностью объектов предпринимательства и эпидемиологической ситуацией с 18 января в пилотном режиме запущен проект «Ashyq», который с 26 апреля масштабирован на всю страну», - сказал Алексей Цой.

Глава Минздрава добавил, что на сегодня система Ashyq включает в себя около 6 тысяч объектов всех сфер деятельности, зарегистрировано 1 млн 400 тысяч пользователей.