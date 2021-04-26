Алексей Цой назвал место работы экс-главы Минздрава Елжана Биртанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что бывший глава Минздрава Елжан Биртанов работает в коммерческой структуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Елжану Биртанову суд разрешил выходить из дома и работать. Примите его в Минздрав?» - спросила Алексея Цоя журналист телеканала Хабар 24 в прямом эфире, в ходе которого глава Минздрава привился казахстанской вакциной в одной из столичных поликлиник.

«На данный момент мы тоже такую информацию получили. На сколько мы знаем, он сейчас работает в коммерческой структуре», - ответил Алексей Цой.

Отметим, бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову продлили домашний арест.