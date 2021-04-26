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    09:33, 26 Апрель 2021 | GMT +6

    Алексей Цой назвал место работы экс-главы Минздрава Елжана Биртанова

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что бывший глава Минздрава Елжан Биртанов работает в коммерческой структуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Елжану Биртанову суд разрешил выходить из дома и работать. Примите его в Минздрав?» - спросила Алексея Цоя журналист телеканала Хабар 24 в прямом эфире, в ходе которого глава Минздрава привился казахстанской вакциной в одной из столичных поликлиник.

    «На данный момент мы тоже такую информацию получили. На сколько мы знаем, он сейчас работает в коммерческой структуре», - ответил Алексей Цой.

    Отметим, бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову продлили домашний арест.


    Теги:
    Здравоохранение Минздрав РК
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