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    20:07, 30 Март 2021 | GMT +6

    Алексей Цой: Буду ждать казахстанскую вакцину от коронавируса

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой прокомментировал, что он дождется казахстанскую вакцину от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конечно, я готов привиться любой вакциной, но раз я для себя принял решение и хочу поддержать наших казахстанских коллег, я дождусь. Конечно, желательно привиться раньше и себя защитить заранее. Я бы с удовольствием принял… Но я принял для себя решение и буду ждать казахстанскую вакцину. Несмотря на это, те вакцины, которые используются, все мои коллеги, уже большинство из них, привились действующими вакцинами», - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов на брифинга в СЦК.

    «Любая вакцина, независимо - казахстанского, российского производства, которая будет допущена официально для использования в Казахстане, будет проверенной, безопасной, эффективной. Поэтому здесь какой-то привязки не должно быть. Это просто личное мое решение, моя гражданская позиция», - заявил министр.

    Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в апреле ожидается 2,5 млн доз вакцин от коронавируса.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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