Алексей Цой: Буду ждать казахстанскую вакцину от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой прокомментировал, что он дождется казахстанскую вакцину от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, я готов привиться любой вакциной, но раз я для себя принял решение и хочу поддержать наших казахстанских коллег, я дождусь. Конечно, желательно привиться раньше и себя защитить заранее. Я бы с удовольствием принял… Но я принял для себя решение и буду ждать казахстанскую вакцину. Несмотря на это, те вакцины, которые используются, все мои коллеги, уже большинство из них, привились действующими вакцинами», - сказал Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов на брифинга в СЦК.

«Любая вакцина, независимо - казахстанского, российского производства, которая будет допущена официально для использования в Казахстане, будет проверенной, безопасной, эффективной. Поэтому здесь какой-то привязки не должно быть. Это просто личное мое решение, моя гражданская позиция», - заявил министр.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в апреле ожидается 2,5 млн доз вакцин от коронавируса.