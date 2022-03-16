НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Призеру зимней Паралимпиады-2022 Александру Герлицу присвоено звание «Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан». Нагрудный знак спортсмену вручил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов. В торжественном мероприятии участие также приняли министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, генеральный секретарь ОО «Национальный паралимпийский комитет Республики Казахстан» Ерлан Сулейменов и главный тренер паралимпийской сборной Василий Коломиец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

«Хочу поблагодарить всю паралимпийскую сборную Казахстана с таким достижением. Вы продемонстрировали отличный результат. Благодаря вашему труду и упорству наша страна была достойно представлена на этих играх. За этим результатом стоит колоссальная работа, которая известна только самим спортсменам и их тренерам», - сказал Ералы Тугжанов.

Отдельное внимание заместитель премьер-министра уделил вопросам развития массового спорта и создания инклюзивной среды, которые, по его словам, находятся на личном контроле Главы государства. Ералы Тугжанов заверил, что государство продолжит создавать все необходимые условия для популяризации спорта.

«Александр оправдал высокое доверие. Ваши достижения – это хороший пример силы духа. Хочу отметить, что нас ждет большая работа по подготовке к предстоящим стартам. Мы будем внимательно изучать опыт КНР и Украины, которые продемонстрировали высокие результаты на этих паралимпийских играх», - сказал Даурен Абаев.

Также глава профильного ведомства отметил вклад паралимпийского комитета в достижения спортсменов.

В свою очередь, Александр Герлиц поблагодарил казахстанцев за поддержку, отметив слаженную и профессиональную работу всего тренерского штаба сборной.

Напомним, XIII Зимние Паралимпийские игры прошли с 4 по 13 марта 2022 года в Пекине, в них приняли участие более 700 спортсменов из 50 стран мира. Сборная Казахстана с одной бронзовой медалью расположилась на 17-м месте. В состав национальной паралимпийской сборной вошли 5 спортсменов: Ербол Хамитов, Александр Герлиц, Сергей Усольцев, Юрий Березин и Денис Петренко.