Александра Троицкая прокомментировала своё выступление на Олимпиаде
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская горнолыжница Александра Троицкая прокомментировала своё выступление на Олимпиаде в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
«Очень хотелось хорошо проехать первую попытку, чтобы стартовать со второй было проще. Чтобы трасса была более чистая, менее разбитая. К сожалению, не получилось, я пропустила четвёртую вешку между ног, а за это идёт дисквалификация. Это в любом случае опыт, хотелось бы ещё прочувствовать такие условия, такой жесткий снег, потому что у нас такого нет. Подобного льда у нас на Шымбулаке не найти. Трасса совсем другая, непривычная для меня. Было сложно, так как первые тренировки я провела без главного тренера. Я не видела себя со стороны и не могла в полной мере анализировать. Хоть тренеры и консультировали меня удалённо, это всё же не то, было трудно одной. Вчера мы провели очень хорошую тренировку с тренером, удалось почувствовать лыжи, лёд. Но, к сожалению, сегодня не получилось», - сказала Александра Троицкая .
Напомним, на соревнованиях по горнолыжному спорту среди женщин в слаломе в олимпийском Пекине 1 8-летняя казахстанка Александра Троицкая не смогла дойти до финиша, она сошла с дистанции в первой попытке.
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