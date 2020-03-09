Александра Миронченко: Моя мечта - стать бойцом спецназа

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Старший лейтенант полиции Александра Миронченко – на вид хрупкая и нежная, но с характером как кремень. Молодая девушка поделилась с корреспондентом МИА «Казинформ» своими мечтами и поделилась секретами девушки с мужской профессией.

«Её внешность обманчива. Саша может запросто с десятью крепкими мужчинами справиться», - говорят коллеги Александры Миронченко.

Саша - кандидат в мастера спорта по каратэ, кандидат в мастера спорта по рукопашному бою, ее должностные обязанности – инспектор управления специальной и мобилизационной подготовки департамента полиции Карагандинской области. Она проводит занятия по физической подготовке с женщинами, являющимися сотрудниками отделов полиции.

Есть у Александры мечта - стать полноправным бойцом СОБРа. Такие «грезы» покажутся фантастическими для тех, кто считает, что понятия «спецназ» и «девушка» несовместимые.

«Это не так, - уверена Саша. - В нашей стране есть уже прецедент: девушек принимают в СОБР департаментов полиции Нур-Султана и Алматы. Мне даже предложили перевестись в столицу, но там у меня ни родственников, ни знакомых. На семейном совете решили, что я остаюсь в Караганде».

Несмотря на молодой возраст - Александре всего двадцать два года - девушка она упорная, если поставила перед собой цель, то обязательно ее добьется. В этом плане у нее опыта более чем достаточно.

Родители задумались о будущем выборе дочери, когда Саша еще училась в школе. Это естественно, когда взрослые решают за детей. У ребенка еще идет формирование личности, и его только надо, ненавязчиво подтолкнув, направить в нужное русло. Родители решили, что Александра станет химиком. Тем более, отец сам дипломированный химик, дочь тоже в этом плане проявила потенциальные способности - во всех олимпиадах по химии она занимала только призовые места.

Талантами Саша пошла не только в отца. Она неплохо рисует. Эта творческая жилка ей досталась от матери, имеющей две специальности: художника и детского медика. Перед Александрой открывалось столько перспективных возможностей. Но ее выбор вызвал у родителей большое удивление.

«Мне было десять лет, когда я посмотрела по ТВ репортаж о наборе в Рязанское воздушно-десантное училище первой группы девушек, - рассказывает старший лейтенант полиции Александра Миронченко. - Эта передача оказала большое впечатление и предопределила мой выбор - я решила стать офицером Вооруженных сил. А так как для военнослужащего важна в первую очередь физическая подготовка, то стала заниматься в самом близком от дома спортивном клубе, где действовала секция каратэ».

В секции Саша занималась всерьез, с полной самоотдачей - к моменту окончания средней школы она стала кандидатом в мастера спорта. Для девушки это настоящее спортивное достижение. Но оно ни на шаг не продвинуло ее к мечте: в военкомате Александре сообщили неутешительную для нее новость - в высшие военные учебные заведения Казахстана девушек не берут.

В Рязанское воздушно-десантное училище принимали только граждан России. Родители Саши вздохнули с облегчением: у дочери не оставалось другого выбора, как идти в химики. От судьбы никуда не уйдешь. Папа с мамой плохо знали свою Александру.

- Тогда я стану полицейским и буду служить в спецподразделении, - твердо заявила Саша.

- В каком спецподразделении?! - ахнули родители.

- В СОБРе.

Саше не исполнилось еще и семнадцати лет, когда она поставила перед собой такую цель и стала ее добиваться. И доказала, она самостоятельный человек, и может решать за себя.

«В 2014 году поступила в Костанайскую академию МВД РК, - говорит Александра Миронченко. - Мне сразу понравились дисциплина, жесткий распорядок. Как-то легко все это принял»а. Хотя многие курсанты отчислялись только потому, что не смогли смириться с теми требованиями, которые им предъявляли.

За четыре года учебы в академии Саша освоила все премудрости рукопашного боя, став кандидатом в мастера спорта по этому виду единоборств. Она сделала еще один шаг к заветной мечте.

По распределению лейтенант полиции Александра Миронченко попала в административную полицию Октябрьского отдела полиции управления полиции города Караганды.

«Это было не то, чего хотелось, и к чему стремилась, - признается Саша. - Я не видела для себя перспектив в этой сфере».

Для нее все изменилось осенью прошлого года, когда в Караганде проводили областные, а потом республиканские соревнования по рукопашному бою. На них Александра стала единственной девушкой- членом судейской коллегии. Что являлось нонсенсом: до недавнего времени судейская коллегия по рукопашному бою являлась прерогативой представителей сильной половины человечества. Но появление в ней Александры Мироченко -ситуация объективная и предсказуемая, так как старший лейтенант полиции имела на руках как судейскую, так и тренерскую лицензии.

Когда прошли соревнования, у Саши спросили: «Есть желание работать в управлении специальной и мобилизационной подготовки?». Она, не задумываясь, ответила: «Да, есть».

Это еще не СОБР, но уже близко к нему. Главное верить - все планы сбудутся.

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