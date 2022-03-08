Александра Герлица с «бронзой» Паралимпиады-2022 поздравил аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поздравил паралимпийца Александра Герлица с завоеванной бронзовой медалью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть первая медаль в копилке нашей страны на зимней Паралимпиаде в Пекине. Североказахстанец Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль в парабиатлоне. Поздравляю Сашу и всех земляков с большим достижением! У Александра впереди главный старт. Пожелаем ему спортивного успеха. Алға, Қазақстан», - написал на своей странице в социальной сети К.Аксакалов.

Напомним, сегодня Александр Герлиц принес сборной Казахстана первую бронзовую медаль. Он стал третьим в индивидуальной гонке на дистанции 10 км (класс LW6 стоя). Состязания проходят в национальном биатлонном центре в Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, КНР). Результат А.Герлица – 33 минуты, 6,5 секунды. От победителя он отстал всего на 1 минуту и 21,3 секунды. «Золото» завоевал канадец Марк Арендз, «серебро» - украинец Григорий Вовчинский.