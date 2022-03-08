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    13:01, 08 Март 2022 | GMT +6

    Александра Герлица с «бронзой» Паралимпиады-2022 поздравил аким СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поздравил паралимпийца Александра Герлица с завоеванной бронзовой медалью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть первая медаль в копилке нашей страны на зимней Паралимпиаде в Пекине. Североказахстанец Александр Герлиц завоевал бронзовую медаль в парабиатлоне. Поздравляю Сашу и всех земляков с большим достижением! У Александра впереди главный старт. Пожелаем ему спортивного успеха. Алға, Қазақстан», - написал на своей странице в социальной сети К.Аксакалов.

    Напомним, сегодня Александр Герлиц принес сборной Казахстана первую бронзовую медаль. Он стал третьим в индивидуальной гонке на дистанции 10 км (класс LW6 стоя). Состязания проходят в национальном биатлонном центре в Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, КНР). Результат А.Герлица – 33 минуты, 6,5 секунды. От победителя он отстал всего на 1 минуту и 21,3 секунды. «Золото» завоевал канадец Марк Арендз, «серебро» - украинец Григорий Вовчинский.


    Теги:
    Спорт Северо-Казахстанская область Олимпиада-2022
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