Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 10 °С
Алматы: 14 °С
USD 372.17 EUR 426.21
RUB 5.59 CNY 53.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Александр Вучич пригласил казахстанских инвесторов поработать в Сербии

9 Октября 2018 19:53 152
Поделиться:
Александр Вучич пригласил казахстанских инвесторов поработать в Сербии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Сербия Александр Вучич пригласил казахстанских бизнесменов поработать в Сербии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

По итогам казахстанско-сербского бизнес-форума подписан ряд документов
Сербия заинтересована сотрудничать с Казахстаном в военной сфере Сербия и Казахстан работают над корректировкой соглашения о зоне свободной торговли

«Я хочу пригласить казахстанских инвесторов приехать в нашу страну. В списке Doing-business мы находимся где-то за вами. За последние три года мы сильно выросли в этом списке. Третий год подряд у нас идёт профицит, мало таких европейских стран, у которых профицит бюджета наблюдается. Нам удалось иметь третью ставку роста после Ирландии и Польши», - сказал Александр Вучич, выступая на казахстанско-сербском бизнес-форуме в Астане.

По его словам, Сербия является лидером по количеству и обмену иностранных инвестиций на Балканах.

«Всем предпринимателям из Казахстана хочу сказать, чтобы свободно приезжали, несмотря на сферу: тут и туризм, гостиничная сфера. Вы получите лучшие условия, и госсубсидии. Мы предоставляем и субсидии по количеству новых рабочих мест. Существуют различные уровни и способы по предоставлению субсидий. В области новых технологий можем сотрудничать в сфере разработки программного обеспечения, во всём мире славятся сербские компании», - подчеркнул Александр Вучич.

Президент Сербии добавил, что через создание совместных предприятий можно покрыть широкие рынки.

«К примеру, для вас - западно-европейский рынок, а для нас - евразийский рынок. Такие гостиницы как Ritz Carlton вы можете иметь и в Белграде, если захотите построить», - резюмировал Александр Вучич.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экономика,
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив