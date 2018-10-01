Александр Вучич пригласил казахстанских инвесторов поработать в Сербии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Республики Сербия Александр Вучич пригласил казахстанских бизнесменов поработать в Сербии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хочу пригласить казахстанских инвесторов приехать в нашу страну. В списке Doing-business мы находимся где-то за вами. За последние три года мы сильно выросли в этом списке. Третий год подряд у нас идёт профицит, мало таких европейских стран, у которых профицит бюджета наблюдается. Нам удалось иметь третью ставку роста после Ирландии и Польши», - сказал Александр Вучич, выступая на казахстанско-сербском бизнес-форуме в Астане.

По его словам, Сербия является лидером по количеству и обмену иностранных инвестиций на Балканах.

«Всем предпринимателям из Казахстана хочу сказать, чтобы свободно приезжали, несмотря на сферу: тут и туризм, гостиничная сфера. Вы получите лучшие условия, и госсубсидии. Мы предоставляем и субсидии по количеству новых рабочих мест. Существуют различные уровни и способы по предоставлению субсидий. В области новых технологий можем сотрудничать в сфере разработки программного обеспечения, во всём мире славятся сербские компании», - подчеркнул Александр Вучич.

Президент Сербии добавил, что через создание совместных предприятий можно покрыть широкие рынки.

«К примеру, для вас - западно-европейский рынок, а для нас - евразийский рынок. Такие гостиницы как Ritz Carlton вы можете иметь и в Белграде, если захотите построить», - резюмировал Александр Вучич.