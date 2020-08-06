Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Александр Власов из «Астаны» стал победителем французской велогонки

Редактор:  
Ринат Дусумов
6 Августа 2020, 23:23
Александр Власов из «Астаны» стал победителем французской велогонки

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Завершилась однодневная велогонка по дорогам Франции «Мон Ванту Челлендж», передает Sports.kz.

Первым финишную черту пересек российский гонщик «Астаны» Александр Власов, вторым стал австралиец Ричи Порт из «Trek-Segafredo», замкнул тройку лидеров француз Мартен Гийом из «Cofidis».

Остальные гонщики «Астаны» завершили гонку со следующими результатами: Харольд Техада — шестым, Мигель Анхель Лопес — 12-м, Мерхави Кудус — 26-м, Оскар Родригес — 54-м, Луис Леон Санчес — 55-м, Эрнандо Бооркес не смог добраться до финиша.
«Мон Ванту Челлендж»
Vaison-la-Romaine — Mont Ventoux. 179 километров
1. Александр Власов (Россия, «Астана») — 4:56:39
2. Ричи Порт (Австралия, «Trek-Segafredo») — +0:18
3. Мартен Гийом (Франция, «Cofidis») — +0:59
6. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +1:43
12. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +2:54
26. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +6:53
54. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +19:29
55. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)


Спорт   Франция  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане