Александр Власов из «Астаны» стал победителем французской велогонки

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Завершилась однодневная велогонка по дорогам Франции «Мон Ванту Челлендж», передает Sports.kz.
Первым финишную черту пересек российский гонщик «Астаны» Александр Власов, вторым стал австралиец Ричи Порт из «Trek-Segafredo», замкнул тройку лидеров француз Мартен Гийом из «Cofidis».
Остальные гонщики «Астаны» завершили гонку со следующими результатами: Харольд Техада — шестым, Мигель Анхель Лопес — 12-м, Мерхави Кудус — 26-м, Оскар Родригес — 54-м, Луис Леон Санчес — 55-м, Эрнандо Бооркес не смог добраться до финиша.
«Мон Ванту Челлендж»
Vaison-la-Romaine — Mont Ventoux. 179 километров
1. Александр Власов (Россия, «Астана») — 4:56:39
2. Ричи Порт (Австралия, «Trek-Segafredo») — +0:18
3. Мартен Гийом (Франция, «Cofidis») — +0:59
6. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +1:43
12. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +2:54
26. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +6:53
54. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +19:29
55. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)