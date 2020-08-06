Александр Власов из «Астаны» стал победителем французской велогонки

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Завершилась однодневная велогонка по дорогам Франции «Мон Ванту Челлендж», передает Sports.kz.

Первым финишную черту пересек российский гонщик «Астаны» Александр Власов, вторым стал австралиец Ричи Порт из «Trek-Segafredo», замкнул тройку лидеров француз Мартен Гийом из «Cofidis».

Остальные гонщики «Астаны» завершили гонку со следующими результатами: Харольд Техада — шестым, Мигель Анхель Лопес — 12-м, Мерхави Кудус — 26-м, Оскар Родригес — 54-м, Луис Леон Санчес — 55-м, Эрнандо Бооркес не смог добраться до финиша.

«Мон Ванту Челлендж»

Vaison-la-Romaine — Mont Ventoux. 179 километров

1. Александр Власов (Россия, «Астана») — 4:56:39

2. Ричи Порт (Австралия, «Trek-Segafredo») — +0:18

3. Мартен Гийом (Франция, «Cofidis») — +0:59

6. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») — +1:43

12. Мигель Анхель Лопес (Колумбия, «Астана») — +2:54

26. Мерхави Кудус (Эритрейя, «Астана») — +6:53

54. Оскар Родригес (Испания, «Астана») — +19:29

55. Луис Леон Санчес (Испания, «Астана»)