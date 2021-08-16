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Александр Винокуров вернется к управлению велокомандой «Астана» в 2022 году

16 Августа 2021 20:55
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Александр Винокуров вернется к управлению велокомандой «Астана» в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Велокоманда «Астана» сделала официальное объявление относительно нового сезона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт НОК РК.

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«Будущее велосипедной команды «Астана» в Мировом туре гарантировано на 2022 год. Казахстанские партнеры подтвердили, что продолжат поддерживать проект в качестве акционера и титульного спонсора в течение следующего сезона.

Александр Винокуров вернется к исполнению своих обязанностей в качестве спортивного руководителя команды в 2022 году и возьмет на себя все функции по комплектованию состава гонщиков и персонала, а также по всей спортивной деятельности проекта.

На данный момент команда находится в процессе подготовки к своему 17-му сезону в высшей лиге мирового велоспорта, и в ближайшее время начнет объявление о продлении контрактов и подписании новых гонщиков»,- говорится в сообщении.


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