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    04:31, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Александр Винокуров стал чемпионом Ironman 70.3 в Ницце

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион Александр Винокуров, генеральный менеджер велокоманды «Астана», стал лучшим в своей возрастной группе на Ironman 70.3 в Ницце, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Vesti.kz.

    Он преодолел дистанцию (плавание, велоэтап и бег) за 4 часа, 55 минут и 22 секунды.

    После победы 47-летний Винокуров отметил, что соревнование было очень сложным. А свой успех он посвятил 30-летию Независимости Казахстана.

    «За три десятилетия Казахстан и наш народ прошли через большие трудности и, благодаря огромным усилиям, смогли добиться впечатляющих результатов. Победу в сегодняшнем соревновании, которое было очень сложным и потребовало веры в себя и огромных усилий, я посвящаю моей стране в год 30-летия Независимости Республики Казахстан!» - написал Винокуров в своем Instagram.


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