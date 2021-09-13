Александр Винокуров стал чемпионом Ironman 70.3 в Ницце

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион Александр Винокуров, генеральный менеджер велокоманды «Астана», стал лучшим в своей возрастной группе на Ironman 70.3 в Ницце, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Vesti.kz.

Он преодолел дистанцию (плавание, велоэтап и бег) за 4 часа, 55 минут и 22 секунды.

После победы 47-летний Винокуров отметил, что соревнование было очень сложным. А свой успех он посвятил 30-летию Независимости Казахстана.

«За три десятилетия Казахстан и наш народ прошли через большие трудности и, благодаря огромным усилиям, смогли добиться впечатляющих результатов. Победу в сегодняшнем соревновании, которое было очень сложным и потребовало веры в себя и огромных усилий, я посвящаю моей стране в год 30-летия Независимости Республики Казахстан!» - написал Винокуров в своем Instagram.