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    02:00, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Александр Винокуров: Работаем над созданием казахстанско-испанской юниорской велокоманды

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Олимпийский чемпион, генеральный менеджер велокоманды «Астана» Александр Винокуров сообщил о работе над созданием казахстанско-испанской юниорской команды, передает МИА «Казинформ».

    «Друзья, хочу поделиться хорошей новостью! Используя опыт, приобретенный нашей континентальной командой Vino-Astana Motors, и при поддержке руководства Северо-Казахстанской области мы начали работу над созданием совместной казахстанско-испанской юниорской команды на базе Vino Junior Team и велоакадемии Iuvenis Cycling Academy/RuleCycling-Movijerez, которую представляет Хуан Карлос Молина.

    Планируем, что команда будет базироваться в испанском регионе Андалусия, в городе Херес-де-ла-Фронтера и будет выступать на различных гонках не только в Испании, но и в других странах Европы для того, чтобы наши молодые ребята 17–18 лет получили шанс не только набраться опыта, но и проявить себя на международной арене. Надеюсь, что совместными усилиями мы сделаем еще один большой шаг в развитии велоспорта в Казахстане!», - написал Александр Винокуров на своей странице в Instagram.


    Теги:
    Спорт Северо-Казахстанская область Велоспорт
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