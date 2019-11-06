Александр Винокуров поблагодарил соотечественников за поддержку
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-президента Казахстанской федерации велоспорта, генерального менеджера велокоманды «Астана» Александра Винокурова оправдал суд Бельгии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.
5 ноября стало известно, что суд Бельгии вынес оправдательный приговор в пользу Винокурова. Предметом разбирательства стал результат гонки «Льеж - Бастонь - Льеж», состоявшейся в 2010 году. Судебное дело рассматривалось на протяжении нескольких лет, в течение которых Федерация оказывала полное доверие Александру Винокурову.
«Весь период Федерация поддерживала нашего спортсмена. Мы верили в то, что бельгийский суд вынесет справедливое решение. Александр Винокуров — наш вице-президент. И за все время он ни разу не давал нам повода усомниться в его работе. Теперь продолжим работать с новыми силами. Нас ожидают большие вызовы и события, где одну из главных ролей будет играть Винокуров»,- озвучил президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Нурлан Смагулов.
Федерация и впредь не оставит без своей поддержки всех отечественных велогонщиков, добывающих победы и медали своим трудом и в честной борьбе.
«Безусловно, я очень рад тому, что в этом затянувшемся вопросе окончательно поставлена точка. Суд вынес единственное справедливое решение. Мы провели успешный сезон в этом году, и впереди еще много работы и планов! Хочу выразить благодарность всем казахстанцам, настоящим любителям спорта за поддержку, которую вы оказали мне на протяжении всего напряженного периода. Сейчас смотрим только в будущее. Впереди много побед»,- сказал Винокуров .
Добавим, что судебное дело было прекращено за отсутствием доказательств.
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