Александр Винокуров поблагодарил соотечественников за поддержку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-президента Казахстанской федерации велоспорта, генерального менеджера велокоманды «Астана» Александра Винокурова оправдал суд Бельгии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

5 ноября стало известно, что суд Бельгии вынес оправдательный приговор в пользу Винокурова. Предметом разбирательства стал результат гонки «Льеж - Бастонь - Льеж», состоявшейся в 2010 году. Судебное дело рассматривалось на протяжении нескольких лет, в течение которых Федерация оказывала полное доверие Александру Винокурову.

«Весь период Федерация поддерживала нашего спортсмена. Мы верили в то, что бельгийский суд вынесет справедливое решение. Александр Винокуров — наш вице-президент. И за все время он ни разу не давал нам повода усомниться в его работе. Теперь продолжим работать с новыми силами. Нас ожидают большие вызовы и события, где одну из главных ролей будет играть Винокуров»,- озвучил президент Казахстанской федерации велосипедного спорта Нурлан Смагулов.

Федерация и впредь не оставит без своей поддержки всех отечественных велогонщиков, добывающих победы и медали своим трудом и в честной борьбе.

«Безусловно, я очень рад тому, что в этом затянувшемся вопросе окончательно поставлена точка. Суд вынес единственное справедливое решение. Мы провели успешный сезон в этом году, и впереди еще много работы и планов! Хочу выразить благодарность всем казахстанцам, настоящим любителям спорта за поддержку, которую вы оказали мне на протяжении всего напряженного периода. Сейчас смотрим только в будущее. Впереди много побед»,- сказал Винокуров .

Добавим, что судебное дело было прекращено за отсутствием доказательств.