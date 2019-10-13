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Александр Винокуров одержал победу на чемпионате мира Ironman

13 Октября 2019 10:35
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Александр Винокуров одержал победу на чемпионате мира Ironman

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Олимпийский чемпион Александр Винокуров стал победителем чемпионата мира Ironman в Коне (Гавайи, США) в своей возрастной категории. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

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Винокуров выступал в возрастной категории 45-49 лет. Первый этап - плавание на 3,8 километров - он преодолел за 1:09:06.

Перед велоэтапом он занимал место в числе первых 150-ти. В своем коронном виде Винокуров отыграл позиции, выйдя на первое место (180 километров он проехал за 4:21:06). На беговом этапе казахстанец сохранил лидерство, финишировав первым в своей категории. Полную дистанцию Ironman он преодолел за 8:48:24. Среди всех же участников Винокуров стал 43-м.
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Ключевые слова: Спорт,
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