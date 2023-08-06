Александр Шандер: Работа на заводе – моя судьба

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Настоящим профессионалом своего дела называют работника Карагандинского литейно-машиностроительного завода Александра Шандера. Обладатель нагрудного знака «Кұрметтi машина жасаушы» проработал на предприятии более 40 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».



За 40 лет работы на Карагандинском литейно-машиностроительном заводе (КЛМЗ) токарь-расточник 5 разряда заготовительного производства Александр Шандер обучил немало профессионалов. Его уважают от мала до велика.

«Большой опыт. Труд, честно говоря, тяжелый. Профессионал высокого класса. Очень много передает молодежи. Никогда не отказывает никому и дает всем свои советы. Делится, подсказывает другим, что и как делать. Работник ответственный, толковый. Если кто-то, где-то, что-то упустил, подсказывает в области промышленной безопасности и охраны труда», - говорит заместитель начальника заготовительного производства КЛМЗ ТОО «Мейкер» Максим Ткаченко.

Сегодня на заводе предусмотрены все условия для комфортного труда. КЛМЗ оснащен новейшим европейским оборудованием и слаженной командой опытных профессионалов. Александр Шандер просит молодежь не бояться тяжелой работы, ведь трудолюбивые граждане, настоящие профессионалы своего дела - основа любого процветающего государства.

«Вот если мне дают ученика, который фрезеровщиком пришел, я подойду и подскажу ему все что надо. Просто не надо бояться. В жизни всегда все пригодится. Главное - ответственность и решительность. Потому что я тоже через это прошел. В свое время, когда молодой был, и я ошибался порой. Главное на этих ошибках учиться», - говорит Александр.

Александр Артурович на заводе чувствует себя как дома, как в переносном, так и в буквальном смысле. Токарь-расточник принадлежит целой династии токарей. Перед такими станками стояли его отец, братья отца, братья самого Александра и многие другие.

«Закончил школу в 80-м году. Сразу же устроился сюда. Потому что тут отец работал, братья его работали, мои родные братья, двоюродные братья, и сестра работала. Короче говоря, династия. Меня старший брат отговорил от других заводов. Он сказал: «Там три года пробудешь, столько знать не будешь. А мы за две недели тебя поднатаскаем». Главное - практика. Вот, до сих пор работаю», - говорит Александр Шандер.

Карагандинский литейно-машиностроительный завод был основан в 1940 году. И с тех пор является одним из крупнейших машиностроительных заводов как региона, так и всего Казахстана в целом. Сегодня здесь трудятся более 800 человек, таких же преданных своей профессии людей, как Александр Шандер.