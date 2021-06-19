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    17:43, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    Александр Недовесов завоевал шестой титул в сезоне

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов с португальцем Гонсалу Оливейрой в финале парного разряда турнира серии «Челленджер» в чешском Простееве обыграли местную пару Зденека Коларж и Романа Йебавeу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Матч закончился со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 10:6. За 1 час и 30 минут игрового времени Александр и Гонсалу выполнили один эйс, совершили три двойные ошибки при подаче и не реализовали ни один брейк-пойнт из шести, а их соперники один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из четырех.

    «Очень доволен этими двумя неделями: в Братиславе и здесь Простееве – две победы, большего желать и нельзя. Участвовать в турнире решил в последний момент. Удалось договориться с напарником. Судя по результату это было правильным решением, как для меня, так и для Гонсалу. Сейчас недельку чуть-чуть отдохну и буду вместе с Александром Бубликом готовиться к Уимблдону, где надо выступить наилучшим образом, чтобы заработать как можно больше очков», - сказал после победы Александр Недовесов.

    Для него этот титул стал уже 21-м в парных разрядах серии «Челленджер» и шестым за сезон, что является его новым личным рекордом.

    Ранее Александр Недовесов в паре с португальцем Гонсалу Оливейрой обыграли спортсменов из Аргентины Факундо Мена и Федерико Кориа.


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