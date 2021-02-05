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    09:27, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира в Анталье

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    АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Александр Недовесов в дуэте с украинцем Денисом Молчановым вышел в полуфинал турнира серии «Челленджер» в Анталье, передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Третьи сеяные Александр Недовесов/Денис Молчанов в четвертьфинале обыграли пару Луис Давид Мартинес (Венесуэла) / Даниэль Альтмайер (Германия): 7-5, 6-3. Недовесов и Молчанов выполнили 6 брейков и проиграли три гейма на своей подаче.


    В полуфинале казахстанско-украинский тандем встретится с парой из Бразилии Рафаэль Матос/ Фелипе Мелигени Родригес Алвес.

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