Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Александр  Недовесов вышел в полуфинал турнира АТР 250

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Июня 2023, 08:26
Александр  Недовесов вышел в полуфинал турнира АТР 250 Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов успешно преодолел барьер второго круга травяного турнира АТР 250 в нидерландском Хертогенбосе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром казахстанец одержал победу над нидерландским дуэтом Таллон Грикспур/Робин Хасе со счетом 6:3, 6:4.

В полуфинале Александру и Гонсало предстоит сразиться с австралийцами Алексом Де Минауром/Джорданом Томпсоном. Матч пройдёт 16 июня.


Спорт   Теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США