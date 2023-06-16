Александр  Недовесов вышел в полуфинал турнира АТР 250

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов успешно преодолел барьер второго круга травяного турнира АТР 250 в нидерландском Хертогенбосе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром казахстанец одержал победу над нидерландским дуэтом Таллон Грикспур/Робин Хасе со счетом 6:3, 6:4.

В полуфинале Александру и Гонсало предстоит сразиться с австралийцами Алексом Де Минауром/Джорданом Томпсоном. Матч пройдёт 16 июня.