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    22:11, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира ATP в Марокко

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Недовесов пробился в полуфинал турнира парного разряда ATP в марокканском Марракеше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец в дуэте с пакистанским теннисистом Айсам-уль-Хаком Куреши обыграл итальянскую пару Марко Чеккинато — Лоренцо Музетти.

    Матч завершился победой Недовесова и Куреши в двух сетах с общим счетом 7:5, 6:3. Игра продлилась всего один час и два пятнадцать минут.

    По ходу игры пара Недовесова подала три подачи навылет, совершила три двойные ошибки и выиграла шесть очков и три гейма подряд.

    Стоит отметить, что таким образом, Недовесов и Куреши стали полуфиналистами марокканского турнира.


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