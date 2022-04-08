Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира ATP в Марокко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Недовесов пробился в полуфинал турнира парного разряда ATP в марокканском Марракеше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец в дуэте с пакистанским теннисистом Айсам-уль-Хаком Куреши обыграл итальянскую пару Марко Чеккинато — Лоренцо Музетти.

Матч завершился победой Недовесова и Куреши в двух сетах с общим счетом 7:5, 6:3. Игра продлилась всего один час и два пятнадцать минут.

По ходу игры пара Недовесова подала три подачи навылет, совершила три двойные ошибки и выиграла шесть очков и три гейма подряд.

Стоит отметить, что таким образом, Недовесов и Куреши стали полуфиналистами марокканского турнира.