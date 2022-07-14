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Александр Недовесов вышел в полуфинал теннисного турнира в Швеции
14 Июля 2022 12:43

Александр Недовесов вышел в полуфинал теннисного турнира в Швеции

СТОКГОЛЬМ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Недовесов пробился в полуфинал теннисного турнира серии ATP в в Швеции. Об этом передат МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В паре с сербом Николой Чачич в четвертьфинале он одержал победу над российско-швейцарским дуэтом Павлом Котовым/Марком-Андреа Хуслером - 4:6, 6:2, 10:3.

За выход в финал Александру и Николе предстоит сразиться с победителями противостояния между Пабло Карреньо-Бустой (Испания)/Жуан Соуза (Португалия) и итальянцами Симоне Болелли/Фабио Фоньини.


Фото: olympic.kz

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