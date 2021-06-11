Александр Недовесов вышел в полуфинал парного турнира в Словакии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с представителем Украины Денисом Молчановым вышел в полуфинал парного турнира серии «Челленджер» в Словакии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В четвертьфинале казахстанско-украинская пара победила дуэт Луку Маргароли (Швейцария)/Шрирамбалай Нараянасвами (Индия). Встреча закончилась со счетом 2:6, 7:5, 10:8.

За 1 час и 26 минут игры Александр и Денис выполнили один эйс, совершили одну ошибку при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их соперники один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и сделали три брейка.

В полуфинале Недовесов и Молчанов встретятся с бразильцами Рафаэлем Матосом и Орландо Лужем. Поделиться

