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    14:35, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Александр Недовесов вышел в полуфинал парного турнира в Словакии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с представителем Украины Денисом Молчановым вышел в полуфинал парного турнира серии «Челленджер» в Словакии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В четвертьфинале казахстанско-украинская пара победила дуэт Луку Маргароли (Швейцария)/Шрирамбалай Нараянасвами (Индия). Встреча закончилась со счетом 2:6, 7:5, 10:8.

    За 1 час и 26 минут игры Александр и Денис выполнили один эйс, совершили одну ошибку при подаче и реализовали два брейк-пойнта, а их соперники один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и сделали три брейка.
    В полуфинале Недовесов и Молчанов встретятся с бразильцами Рафаэлем Матосом и Орландо Лужем. Поделиться

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