22:38, 29 Январь 2021 | GMT +6
Александр Недовесов вышел в полуфинал парного разряда турнира в Анталье
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с украинцем Денисом Молчановым вышел в полуфинал парного разряда турнира серии «Челленджер» в Анталье, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Призовой фондом турнира составляет 44 тысячи долларов.
В матче 1/4 финала пара Недовесов/Молчанов за 47 минут разгромила дуэт Эмилио Гомес (Эквадор)/Даниэль Элахи Галан (Колумбия) со счетом 6:3, 6:1.
В полуфинале казахстанско-украинский тандем встретится с парой Сэм Вербеек (Нидерланды) / Трид Хуэй (Филиппины).
Выйдя в 1/2 финала парного разряда, Недовесов и Молчанов гарантировали себе 930 долларов США призовых и 29 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).