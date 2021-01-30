Александр Недовесов вышел в полуфинал парного разряда турнира в Анталье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с украинцем Денисом Молчановым вышел в полуфинал парного разряда турнира серии «Челленджер» в Анталье, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Призовой фондом турнира составляет 44 тысячи долларов.

В матче 1/4 финала пара Недовесов/Молчанов за 47 минут разгромила дуэт Эмилио Гомес (Эквадор)/Даниэль Элахи Галан (Колумбия) со счетом 6:3, 6:1.

В полуфинале казахстанско-украинский тандем встретится с парой Сэм Вербеек (Нидерланды) / Трид Хуэй (Филиппины).

Выйдя в 1/2 финала парного разряда, Недовесов и Молчанов гарантировали себе 930 долларов США призовых и 29 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).



