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    15:57, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Александр Недовесов вышел в полуфинал парного разряда турнира Forte Challenger 100

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первые сеяные казахстанец Александр Недовесов и украинец Денис Молчанов без борьбы вышли в полуфинал парного разряда турнира Forte Challenger 100, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    По информации официального представителя турнира, один из соперников казахстанско-украинского дуэта Тунг-Лин Ву из Тайпея снялся с соревнований из-за травмы левого запястья.

    Таким образом, сильнейшая пара соревнования Недовесов/Молчанов в полуфинале сыграет с победителями противостояния между Юлиан Ленц (Германия)/Роберто Кирос (Эквадор) и Уго Гренье (Франция)/Александр Мюллер (Франция).

    Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Александр Недовесов и украинец Денис Молчанов вышли в парный четвертьфинал «Челленджера» в Нур-Султане. В стартовом круге они обыграли казахстанский дуэт Данил Озерной/Сагадат Аяп, забрав оба сета со счетом 6:3, 6:1.


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