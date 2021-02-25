Александр Недовесов вышел в полуфинал парного разряда турнира Forte Challenger 100

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первые сеяные казахстанец Александр Недовесов и украинец Денис Молчанов без борьбы вышли в полуфинал парного разряда турнира Forte Challenger 100, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

По информации официального представителя турнира, один из соперников казахстанско-украинского дуэта Тунг-Лин Ву из Тайпея снялся с соревнований из-за травмы левого запястья.

Таким образом, сильнейшая пара соревнования Недовесов/Молчанов в полуфинале сыграет с победителями противостояния между Юлиан Ленц (Германия)/Роберто Кирос (Эквадор) и Уго Гренье (Франция)/Александр Мюллер (Франция).

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Александр Недовесов и украинец Денис Молчанов вышли в парный четвертьфинал «Челленджера» в Нур-Султане. В стартовом круге они обыграли казахстанский дуэт Данил Озерной/Сагадат Аяп, забрав оба сета со счетом 6:3, 6:1.