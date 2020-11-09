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Александр Недовесов вышел в основную сетку турнира в США
9 Ноября 2020 11:37
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КЭРИ. КАЗИНФОРМ - В Кэри (США) продолжается международный теннисный турнир «Cary Challenger», который входит число соревнований ATP Challenger. Казахстанский теннисист Александр Недовесов вышел в основную сетку турнира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
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В финальном матче в рамках квалификации турнира Недовесов проводил встречу с представителем США Патриком Кипсоном. Матч закончился убедительной победой казахстанского теннисиста со счетом 6:4, 6:3.
В следующем матче Недовесову будет противостоять Майкл Мо из США.
Недовесов также выступает также в парном разряде турнира. Завтра, 10 ноября дуэт Голубев/Недовесов проведут матч против интернационального дуэта: Роберт Галлоуэй СШа/Трит Хуэй (Филиппины).
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