Александр Недовесов вышел в финал теннисного турнира в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов пробился в финал турнира серии ATP в США. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Казахстанец в дуэте с пакистанцем Айсамом-уль-Хак Куреши в полуфинале обыграл хозяев корта Алекса Лоусона/Роберта Гэллоуэй со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 10:4.

В решающей игре казахстанско-пакистанской паре будут противостоять первые сеянные турнира - Марсело Аревало (Сальвадор)/Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды).



