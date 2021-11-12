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Александр Недовесов вышел в финал теннисного турнира в Братиславе
12 Ноября 2021 21:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по теннису Александр Недовесов вышел в финал турнира в Братиславе (Словакия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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В парном разряде его дуэт с представителем Украины Денисом Молчановым в 1/2 финала оказался сильнее пары Срирам Баладжи/Дивидж Шаран (Индия).
Матч завершился со счетом 6:2, 6:3. Соперник по финалу определится позже.
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