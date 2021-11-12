Александр Недовесов вышел в финал теннисного турнира в Братиславе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по теннису Александр Недовесов вышел в финал турнира в Братиславе (Словакия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В парном разряде его дуэт с представителем Украины Денисом Молчановым в 1/2 финала оказался сильнее пары Срирам Баладжи/Дивидж Шаран (Индия).

Матч завершился со счетом 6:2, 6:3. Соперник по финалу определится позже.