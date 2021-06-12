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    12:54, 12 Июнь 2021 | GMT +6

    Александр Недовесов вышел в финал парного разряда турнира в Словакии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с украинцем Денисом Молчановым стал финалистом парного разряда турнира серии «Челленджер» в Словакии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Александр и Денис, посеянные в Братиславе под первым номером, в полуфинале победили бразильцев - Рафаэля Матоса и Орландо Лужема.

    В первом сете соперники поочередно брали очки на своей подаче восемь розыгрышей подряд, причем южноамериканцы, подававшие первыми, все время оказывались впереди. Но ни психологического, ни игрового преимущества это им не принесло. В девятом гейме Недовесов и Молчанов сделали первый брейк-пойнт в матче, а в следующем розыгрыше поставили точку в сете на своей подаче – 6:4.
    Во второй партии равенство в счете держалось до пятого гейма, где казахстанско-украинская команда сделала второй брейк-пойнт в матче, а затем спокойно держала соперников на дистанции в два очка – вновь 6:4.
    В решающем матче Недовесов и Молчанов встретятся со второй парой соревнований - Сандер Арендс (Нидерланды)/Луис Давид Мартинес (Венесуэла). Эта встреча начнется ориентировочно в 14:00 по времени Нур-Султана.

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