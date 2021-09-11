Александр Недовесов вышел в финал парного разряда турнира в Киеве

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Сегодня Александр Недовесов вышел в финал парного, а Тимофей Скатов в полуфинал одиночного разряда «Челленджера» в Киеве. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Недовесов в паре с бразильцем Орландо Лужем в полуфинале одолел Фернандо Гонсалеса (Чили)/ Стива Джонсона 6-4, 6-4. За матч, длившийся 1 час и 3 минуты, Александр с Орландо реализовали три брейк-пойнта из шести возможных и допустили две двойные ошибки на подаче. Таким образом, наш теннисист завтра постарается завоевать свой 22-й в карьере и седьмой в текущем сезоне трофей в парном разряде. В решающей игре казахстанско-бразильскому дуэту будут противостоять украинцы Денис Молчанов/Сергей Стаховский.

Тимофей Скатов в четвертьфинальном матче одиночного разряда победил португальца Нуно Боргеша - 6-7 (5:7), 6-4, 6-4. За 3 с небольшим часа игрового времени, Скатов реализовал пять брейк-пойнтов из 14-и и допустил три двойные ошибки. Для выхода во второй финал турнира серии «Челленджера» в карьере Тимофею необходимо завтра побеждать Франко Агаменоне из Италии.

Еще один наш теннисист Дмитрий Попко не смог доиграть матч ¼ финала, уступив первый сет турку Эрджи Киркину со счетом 4:6. В начале второго сета из-за небольшой травмы Дмитрий решил отказаться от продолжения борьбы.