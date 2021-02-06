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    20:14, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Александр Недовесов вышел в финал парного разряда турнира в Анталье

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с украинцем Денисом Молчановым вышел в финал парного разряда турнира серии «Челленджер» в Анталье (Турция), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В полуфинале турнира пара Недовесов/Молчанов обыграла бразильцев Рафаэля Матоса/ Фелипе Мелигени Родригес Алвеса. Счет- 3:6, 7:5, 10:8

    В матче, длившемся 1 час и 36 минут, Недовесов и Молчанов реализовали четыре брейк-пойнта из семи и выиграли 71 очко. В финале казахстанско-украинский тандем встретится с парой из США Роберт Гэллоуэй/Алекс Лоусон.

    Выйдя в финал парного разряда, теннисисты гарантировали себе 1550 долларов США призовых и 48 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

    Призовой фонд соревнования составляет 44 тысячи долларов.


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