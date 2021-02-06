20:14, 05 Февраль 2021 | GMT +6
Александр Недовесов вышел в финал парного разряда турнира в Анталье
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с украинцем Денисом Молчановым вышел в финал парного разряда турнира серии «Челленджер» в Анталье (Турция), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
В полуфинале турнира пара Недовесов/Молчанов обыграла бразильцев Рафаэля Матоса/ Фелипе Мелигени Родригес Алвеса. Счет- 3:6, 7:5, 10:8
В матче, длившемся 1 час и 36 минут, Недовесов и Молчанов реализовали четыре брейк-пойнта из семи и выиграли 71 очко. В финале казахстанско-украинский тандем встретится с парой из США Роберт Гэллоуэй/Алекс Лоусон.
Выйдя в финал парного разряда, теннисисты гарантировали себе 1550 долларов США призовых и 48 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Призовой фонд соревнования составляет 44 тысячи долларов.