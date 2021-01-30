Александр Недовесов вышел в финал парного разряда на турнире в Анталье

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с украинцем Денисом Молчановым вышел в финал парного разряда турнира серии «Челленджер» в Анталье (Турция), передает коррепондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана (ФТК).

В полуфинале турнира они обыграли нидерландца Сэма Вербека и филиппинца Трета Хьюи. Счет- 6:4, 6:2.

В матче, длившемся один час и пять минут, Недовесов и Молчанов сделали четыре брейк-поинта, одну двойную ошибку и выиграли 56 очков.

Выйдя в финал парного разряда, Недовесов и Молчанов гарантировали себе 1550 долларов США призовых и 48 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Призовой фонд соревнования составляет 44 тысячи долларов.

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