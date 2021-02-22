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    22:55, 21 Февраль 2021 | GMT +6

    Александр Недовесов вышел в финал квалификации Forte Challenger 100

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов вышел в финал квалификации одиночного разряда турнира Forte Challenger 100 в Нур-Султане, сообщает пресс-служба ФТК.

    В матче первого круга квалификации Александр в двух сетах переиграл россиянина Савриана Данилова — 6:4, 6:4. По ходу встречи, продолжавшейся 1 час и 33 минуты, Недовесов три раза подал на вылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта. За выход в основную сетку наш теннисист будет бороться с победителем матча между узбекистанцем Сергеем Фоминым и украинцем Владиславом Манафовым.

    «Во-первых, я очень рад был вернуться домой и играть в родных стенах на кортах, где мы очень много матчей провели и одержали яркие победы. Сегодняшняя игра была непростая, соперник боролся до конца. В любом случае рад победе. На качестве моей игры сказался долгий перелет, буквально прилетел вчера ночью, плохо спал, поэтому ожидании от игры у меня было немного. Понятное дело, всегда ставишь максимальную задачу, хочется выиграть, но понимал, что сделать это будет непросто. Я рад, что закончил матч в двух сетах. Жалко, что в условиях пандемии игры проходят при пустых трибунах, без наших родных болельщиков, но, такова нынешняя реальность», - отметил Александр.


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