Александр Недовесов вышел в четвертьфинал турнира в Испании

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Казахстанец в дуэте с Айсамом Куреши (Пакистан) успешно преодолел барьер первого круга Челленджера в Марбелье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Первые сеянные соревнования одолели Рафаэля Матоса (Бразилия)/Давида Вега-Эрнандеса (Испания) – 6:3, 6:4.

За 1 час и 22 минуты игрового времени казахстанско-пакистанский дуэт по разу сделал две двойные и успешно реализовал брейк.

На Челленджере в португальском Оэйраше завершили свои выступления Дмитрий Попко и Тимофей Скатов. Попко на старте проиграл итальянцу Лусиано Дардери - 3:6, 2:6, а уроженец города Петропавловск в трех сетах уступил лидеру Бразилии, 116-й ракетке мира Тьяго Монтейро со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:7 (4:7).