РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:32, 31 Март 2022 | GMT +6

    Александр Недовесов вышел в четвертьфинал турнира в Испании

    None
    None
    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Казахстанец в дуэте с Айсамом Куреши (Пакистан) успешно преодолел барьер первого круга Челленджера в Марбелье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    Первые сеянные соревнования одолели Рафаэля Матоса (Бразилия)/Давида Вега-Эрнандеса (Испания) – 6:3, 6:4.

    За 1 час и 22 минуты игрового времени казахстанско-пакистанский дуэт по разу сделал две двойные и успешно реализовал брейк.

    На Челленджере в португальском Оэйраше завершили свои выступления Дмитрий Попко и Тимофей Скатов. Попко на старте проиграл итальянцу Лусиано Дардери - 3:6, 2:6, а уроженец города Петропавловск в трех сетах уступил лидеру Бразилии, 116-й ракетке мира Тьяго Монтейро со счетом 7:6 (7:5), 2:6, 6:7 (4:7).

    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!