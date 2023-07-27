Александр Недовесов вышел в четвертьфинал турнира в Хорватии

УМАГ. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов сыграл в первом матче турнира парного разряда в хорватском Умаге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В паре с эквадорским теннисистом Гонсало Эскобаром казахстанец одержал победу над уругвайско-чешским дуэтом Ариэль Бехар — Адам Павлашек в трех сетах с общим счетом 6:3, 4:6, 10:3. Игра прошла на стадии 1/8 финала. Встреча продлилась один час и 26 минут.

За время игры казахстанский и эквадорский теннисисты исполнили четыре подачи навылет и совершили пять двойных ошибок, а также выиграли шесть очков и три гейма подряд.

Александр Недовесов занимает 45-ю строчку рейтинга АТР парного разряда, что является лучшим результатом среди казахстанцев.