Александр Недовесов вышел в четвертьфинал парного турнира в Словакии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов и в паре с украинцем Денисом Молчановым вышли в четвертьфинал турнира серии «Челленджер» в Словакии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом кругу им противостояли спортсмены из Аргентины Ренцо Оливо и Федерико Кориа. Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:5.

Казахстанец в паре с украинцем выполнили один эйс, совершили три ошибки при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов, а их соперники ни разу не подали на вылет, допустили одну двойной ошибки и сделали два брейка.

В четвертьфинале Недовесов и Молчанов встретятся с швейцарцем Лукой Маргароли и индийцем Шрирамбалай Нараянасвами.



