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    07:19, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Александр Недовесов вышел в четвертьфинал парного турнира в Словакии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов и в паре с украинцем Денисом Молчановым вышли в четвертьфинал турнира серии «Челленджер» в Словакии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В первом кругу им противостояли спортсмены из Аргентины Ренцо Оливо и Федерико Кориа. Встреча закончилась со счетом 6:3, 7:5.

    Казахстанец в паре с украинцем выполнили один эйс, совершили три ошибки при подаче и реализовали пять брейк-пойнтов, а их соперники ни разу не подали на вылет, допустили одну двойной ошибки и сделали два брейка.

    В четвертьфинале Недовесов и Молчанов встретятся с швейцарцем Лукой Маргароли и индийцем Шрирамбалай Нараянасвами.


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