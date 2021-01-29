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    19:34, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Александр Недовесов вышел в четвертьфинал парного разряда турнира в Анталье

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    АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с украинцем Денисом Молчановым вышел в четвертьфинал парного разряда турнира серии «Челленджер» в Анталье с призовым фондом 44 тысячи долларов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    В матче первого круга пара Недовесов/Молчанов за 1 час и 1 минуту, при этом, на каждый из сетов затратив примерно одинаковое количество времени, обыграла американский дуэт Роберт Гэллоуэй /Алекс Лоусон со счетом 6:4, 6:2.
    В 1/4 финала казахстанско-украинский тандем встретится с победителями матча между парой Йозеф Ковалик (Словакия)/Мохамед Сафват (Египет) и Эмилио Гомес (Эквадор)/Даниэль Элахи Галан (Колумбия).

    Выйдя в четвертьфинал парного разряда, Недовесов и Молчанов гарантировали себе 550 долларов США призовых и 15 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).


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