Александр Недовесов вышел в четвертьфинал парного разряда турнира в Анталье

АНТАЛЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с украинцем Денисом Молчановым вышел в четвертьфинал парного разряда турнира серии «Челленджер» в Анталье с призовым фондом 44 тысячи долларов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

В матче первого круга пара Недовесов/Молчанов за 1 час и 1 минуту, при этом, на каждый из сетов затратив примерно одинаковое количество времени, обыграла американский дуэт Роберт Гэллоуэй /Алекс Лоусон со счетом 6:4, 6:2.

В 1/4 финала казахстанско-украинский тандем встретится с победителями матча между парой Йозеф Ковалик (Словакия)/Мохамед Сафват (Египет) и Эмилио Гомес (Эквадор)/Даниэль Элахи Галан (Колумбия).

Выйдя в четвертьфинал парного разряда, Недовесов и Молчанов гарантировали себе 550 долларов США призовых и 15 очков в зачет рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).