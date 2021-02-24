Александр Недовесов вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов и украинец Денис Молчанов вышли в парный четвертьфинал «Челленджера» в Нур-Султане. В стартовом круге они обыграли казахстанский дуэт Данил Озерной/Сагадат Аяп, забрав оба сета со счетом 6:3, 6:1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Наши молодые спортсмены Данил Озерной и Сагадат Аяп ничего не смогли противопоставить более опытным соперникам. Матч продолжался 49 минут. Александр и Денис по четыре раза: подали на вылет, допустили двойных ошибок и столько же реализовали брейков из пяти. В 1/4 финала Недовесов и Молчанов встретятся с россиянином Павлом Котовым и Тунг-Лин Ву из Тайпея.

«Когда играешь дома, есть небольшое дополнительное давление, всегда хочется показать лучшую игру перед родными болельщиками. Да, на листе мы первые сеянные, возможно, выглядим фаворитами. Но, в сетке много сильных ребят, поэтому нам надо показывать свой высокий уровень игры в каждом матче, чтобы добиться желаемого результата» - сказал Александр Недовесов после матча.