Александр Недовесов выиграл первый в карьере АТР 250

БАСТАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром стал чемпионом турнира серии ATP 250 в Бастаде (Швеция) в парном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.



В финале казахстанско-эквадорский дуэт разгромил бразильца Рафаэля Матоса и португальца Франсишку Кабраля со счетом 6:2, 6:2.

До этого успеха Недовесов четырежды играл в финалах на турнирах серии АТР 250 в парном разряде: в 2023 году на АТР 250 Хертогенбош и АТР 250 Баня-Лука, а в 2022 году - на АТР 250 Дэлрей Бич и АТР 250 Мельбурн.