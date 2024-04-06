Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира в Португалии

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в португальском Эшториле. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Казахстанец в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром в четвертьфинале одержал победу над Джейми Фария (Португалия)/Энрике Роша (Португалия) со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:0).

Александр и Гонсало в полуфинале сыграют против первых сеянных соревнования - бельгийцев Сандера Жилле/Йорана Флигена.

Ранее сообщалось, что Александр Недовесов успешно стартовал на турнире категории АТР-250 в Португалии.