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    13:00, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира в Португалии

    Александр Недовесов
    Фото: ФТК

    Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира категории АТР-250 в португальском Эшториле. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на  Федерацию тенниса Казахстана.

    Казахстанец в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром в четвертьфинале одержал победу над Джейми Фария (Португалия)/Энрике Роша (Португалия) со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:0).

    Александр и Гонсало в полуфинале сыграют против первых сеянных соревнования - бельгийцев Сандера Жилле/Йорана Флигена.

    Ранее сообщалось, что Александр Недовесов успешно стартовал на турнире категории АТР-250 в Португалии.

    Теги:
    Португалия Спорт спортсмены Казахстана Александр Недовесов Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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