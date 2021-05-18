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Александр Недовесов в паре с итальянцем вышел в 1/4 теннисного турнира в Лионе
18 Мая 2021 22:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Недовесов вышел в четвертьфинал парного разряда теннисного турнира в Лионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщили в Федерации тенниса Казахстана, наш спортсмен в паре с итальянцем Андреа Вавассори вышел в 1/4 финала турнира серии ATP 250 во французском Лионе.
Казахстано-итальянский дуэт одержал победу над Нилом и Кеном Скупски из Великобритании со счетом 7:6 (7:3), 6:3.
За 1 час и 23 минуты матча Недовесов и Вавассори совершили одну подачу на вылет, три раза допустили двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из 10.
Путевку в полуфинал Александр и Андреа оспорят с первой парой турнира - французами Пьер-Юг Эрбером и Николя Маю.
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