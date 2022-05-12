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Александр Недовесов успешно стартовал на турнире в Хорватии
12 Мая 2022 08:30

Александр Недовесов успешно стартовал на турнире в Хорватии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов стартовал на турнире парного разряда в столице Хорватии Загребе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский теннисист в паре с пакистанцем Айсам-уль-Хаком Куреши одержал уверенную победу над чилийско-бразильским дуэтом Мигель Фернандо Перейра — Габриэль Ровери-Сидней.

Встреча, которая продлилась один час и девять минут, завершилась победой Недовесова и Куреши в двух сетах с общим счетом 6:3, 6:2.

За время матча пара Недовесова исполнила три подачи навылет, совершила три двойные ошибки и выиграла шесть очков и пять геймов подряд.

Встреча проходила на стадии 1/8 финала грунтового турнира.

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