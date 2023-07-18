Александр Недовесов успешно стартовал на турнире АТР 250

БАСТАД. КАЗИНФОРМ - Александр Недовесов в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром вышел в четвертьфинал турнира серии ATP 250 в Швеции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Недовесов и Эскобар в первом раунде парного разряда турнира Nordea Open в Бастаде с призовым фондом в 630,7 тысячи евро встретились со шведами Лео Боргом и Симоном Фройндом и победили со счетом 6:1, 6:4.

В четвертьфинале Недовесов и Эскобар сойдутся с победителями матча между второй парой соревнования бельгийцами Сандером Жилле и Йораном Флигеном и дуэтом из Сербии Никола Качич/ Душан Лайович.