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    14:07, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Александр Недовесов сыграет в парном разряде турнира ATP Challenger в Анталье

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский теннисист Александр Недовесов сыграет в парном разряде турнира ATP Challenger в Анталье, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана (ФТК).

    В пресс-службе ФТК сообщили, что 25 января в Турции, в Анталье стартует «Челленджер» с призовым фондом в 44 820 долларов.

    В соревнованиях примет участие Александр Недовесов. Казахстанец выступит в парном разряде соревнований, где его партнером будет украинец Денис Молчанов.

    В первом круге Недовесов и Молчанов сыграют с американским тандемом Роберт Гэллоуэй - Алекс Лоусон.


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