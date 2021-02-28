Александр Недовесов стал победителем Forte Challenger 100 в парном разряде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с украинцем Денисом Молчановым выиграли в Нур-Султане Forte Challenger 100 в парном разряде. В финале первый сеянный тандем турнира сошёлся со вторым - Натаном Пашей и Максом Шнуром из США, передает МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, первые два гейма решающего противостояния прошли спокойно: соперники присматривались друг к другу и нащупывали слабые места. В третьем розыгрыше Недовесов и Молчанов со второй попытки реализовали брейк-пойнт. Единственная потеря подачи американцев стала для них роковой, и они уступили первую партию – 4:6. Случилось дежавю – и второй сет получился точной копией первого: вновь Паша и Шнур вышли вперед, а затем последовали три подряд победных розыгрыша в исполнении Недовесова и Молчанова, плюс, очередной брейк на подаче Натана и Макса. В конце второй партии казахстанско-украинская пара стабильно набирала очки на своих подачах и уверенно взяла верх - 6:4. Таким образом, Александр Недовесов выиграл свой 20-й титул, из которых уже 17-й в парном разряде и третий в нынешнем сезоне.

«Я считаю, что ключом к успеху стала гибкость тактики. Где-то мы стали заигрываться, действовали однообразно. Затем поменяли это, скорее всего, соперники не ожидали. Ожидали сложностей, но мы сыграли проще. Получилось. В конце была нервозность, но дожали подачей и активной игрой с лета. Три титула за месяц считаю неплохим результатом - даже для более сыгранной пары, чем наша. Выигрывать дома и за границей – совершенно разные чувства. Но победы для меня все особенные», - прокомментировал победу Александр Недовесов.

Напомним, первые две виктории и также в феврале Недовесов/Молчанов взяли в Анталье.

По информации ФТК, на следующей неделе Молчанов не выступит на Forte Challenger 125 в столице Казахстана - 5-6 марта сборная Украины проведет домашнюю матчевую встречу Первой Мировой группы Кубка Дэвиса против команды Израиля. Поэтому Недовесов встанет в пару с сербом Виктором Троицки.