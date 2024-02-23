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    11:46, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Александр Недовесов стал автором сенсации на турнире АТР в Мексике

    Александр Недовесов стал автором сенсации на турнире АТР в Мексике
    Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана. 

    Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром пробился в полуфинал турнира АТР 250 в Лос-Кабосе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана. 

    В четвертьфинале Недовесов/Эскобар одержали волевую победу над первыми сеянными турнира - Сантьяго Гонсалесом (Мексика)/Нилом Скупски (Великобритания) — 3:6, 7:6 (7:2), 10:6.

    В полуфинале казахстанско-эквадорскому дуэту предстоит сыграть с Гвидо Андреоцци (Аргентина)/Мигель Рейес Варела (Мексика).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Мексика Теннис
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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