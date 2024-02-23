Александр Недовесов стал автором сенсации на турнире АТР в Мексике

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов вместе с эквадорцем Гонсало Эскобаром пробился в полуфинал турнира АТР 250 в Лос-Кабосе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.