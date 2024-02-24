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    11:19, 24 Февраль 2024 | GMT +6

    Александр Недовесов сыграет в финале турнира ATP 250

    Александр Недовесов сыграет в финале турнира ATP 250
    Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

    На турнире серии ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика) определились первые финалисты парного разряда. Александр Недовесов и эквадорец Гонсало Эскобар в полуфинале победили аргентинца Гвидо Андреоцци и мексиканца Мигель Анхеля Рейеса-Варелу со счётом 6:2, 6:3. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    25 февраля соперниками казахстанско-эквадорского дуэта в решающем поединке будут: либо австралийцы Макс Пёрселл и Джордан Томпсон, либо норвежец Каспер Рууд и американец Уильям Бламберг.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Александр Недовесов Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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