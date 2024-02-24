Александр Недовесов сыграет в финале турнира ATP 250

На турнире серии ATP 250 в Лос-Кабосе (Мексика) определились первые финалисты парного разряда. Александр Недовесов и эквадорец Гонсало Эскобар в полуфинале победили аргентинца Гвидо Андреоцци и мексиканца Мигель Анхеля Рейеса-Варелу со счётом 6:2, 6:3. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.