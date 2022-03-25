Александр Недовесов проиграл в парном разряде 1/8 турнира в Хорватии

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по теннису Александр Недовесов не смог выйти в 1/4 финала турнира в Хорватии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В парном разряде он выступал вместе с украинцем Денисом Молчановым. Против них сыграл дуэт Франко Агаменоне (Италия)/Мануэль Гинар (Франция).

Матч продлился два сета. Итоговый счет составил 6:3, 6:3 в пользу соперников.