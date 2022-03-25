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    18:07, 24 Март 2022 | GMT +6

    Александр Недовесов проиграл в парном разряде 1/8 турнира в Хорватии

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    ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - Представитель команды Казахстана по теннису Александр Недовесов не смог выйти в 1/4 финала турнира в Хорватии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В парном разряде он выступал вместе с украинцем Денисом Молчановым. Против них сыграл дуэт Франко Агаменоне (Италия)/Мануэль Гинар (Франция).

    Матч продлился два сета. Итоговый счет составил 6:3, 6:3 в пользу соперников.


    Теги:
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