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    23:17, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Александр Недовесов проиграл в матче парного разряда турнира «Челленджер» в Риме

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов проиграл в матче парного разряда турнира серии «Челленджер» в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Посеянные под четвертым номером Недовесов и Денис Молчанов из Украины уступили монегаску Ромену Арнеодо и французу Энцо Коко — 4:6, 3:6. Матч длился 1 час 3 минуты.

    Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Александр Бублик не смог пройти 1/8 финала турнира ATP в Барселоне.

    Денис Молчанов (Украина) / Александр Недовесов (Казахстан) — Ромен Арнеодо (Монако) / Энцо Коко (Франция) — 4:6, 3:6.

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