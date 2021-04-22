Александр Недовесов проиграл в матче парного разряда турнира «Челленджер» в Риме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов проиграл в матче парного разряда турнира серии «Челленджер» в Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Посеянные под четвертым номером Недовесов и Денис Молчанов из Украины уступили монегаску Ромену Арнеодо и французу Энцо Коко — 4:6, 3:6. Матч длился 1 час 3 минуты.

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Александр Бублик не смог пройти 1/8 финала турнира ATP в Барселоне.

Денис Молчанов (Украина) / Александр Недовесов (Казахстан) — Ромен Арнеодо (Монако) / Энцо Коко (Франция) — 4:6, 3:6.