Александр Недовесов проиграл на турнире в Хорватии

ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Александр Недовесов в дуэте с эквадорцем Гонсало Эскобаром потерпел неожиданное поражение на турнире в Умаге (Хорватия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В четвертьфинале в парном разряде Недовесов и Эскобар считались явными фаворитами в противостоянии с хорватом Нино Сердарушичем и словенцем Ролой Блажем, но уступили им в трех сетах — 2:6, 6:3, 8:10.

Таким образом, казахстанец со своим напарником досрочно завершил выступление на этом турнире. На прошлой неделе Недовесов в паре с Эскобаром завоевал титул на турнире в Бостаде (Швеция), призовой фонд которого составлял 630 705 евро.