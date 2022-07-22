22 Июля 2022 01:58

Александр Недовесов проиграл на старте турнира в Швейцарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов дебютировал на грунтовом турнире в швейцарском Гштааде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец в паре с пакистанским теннисистом Айсам-уль-Хаком Куреши потерпел поражение от испанского дуэта Педро Мартинез — Хауме Муньяр со счетом 6:7, 3:6. Встреча продлилась один час и 28 минут.

За время матча пара Недовесова и Куреши исполнила четыре подачи навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла пять очков и три гейма подряд. Также казахстанец и пакистанец реализовали один брейкпойнт из двух.

Встреча прошла на стадии 1/8 финала турнира.





Фото: Sports.kz.