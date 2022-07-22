Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Александр Недовесов проиграл на старте турнира в Швейцарии
22 Июля 2022 01:58

Александр Недовесов проиграл на старте турнира в Швейцарии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теннисист из Казахстана Александр Недовесов дебютировал на грунтовом турнире в швейцарском Гштааде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец в паре с пакистанским теннисистом Айсам-уль-Хаком Куреши потерпел поражение от испанского дуэта Педро Мартинез — Хауме Муньяр со счетом 6:7, 3:6. Встреча продлилась один час и 28 минут.

За время матча пара Недовесова и Куреши исполнила четыре подачи навылет, совершила две двойные ошибки и выиграла пять очков и три гейма подряд. Также казахстанец и пакистанец реализовали один брейкпойнт из двух.

Встреча прошла на стадии 1/8 финала турнира.


Фото: Sports.kz.


Новости по теме
Футбольная «Астана» назвала стартовый состав на первый матч с «Ракувом»
Казахстанец завершил выступление на турнире по настольному теннису в Будапеште
Сборная Казахстана по пляжному футболу примет участие в Евролиге-2022
Читайте также
Казахстанский теннисист Григорий Ломакин - в полуфинале Кубка Президента
Теннисист Дмитрий Попко пробился в четвертьфинал домашнего Челленджера
Анна Данилина с победы стартовала на турнире парного разряда в Палермо
Теннисисты Бейбит Жукаев и Денис Евсеев вышли в четвертьфинал Кубка Президента
Юлия Путинцева стартовала с победы на турнире в Италии
Лучший теннисист Казахстана снялся с матча против восьмой ракетки мира
Пять казахстанских теннисистов вышли во второй круг Кубка Президента
Рыбакина заявилась на первый турнир после победы на Уимблдоне-2022
Популярное
1 Важнейшую миссию Центральной Азии назвал Президент Казахстана
2 О чем говорил Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами стран ЦА
3 Нур-Султан перешел в «желтую» зону по коронавирусу в РК
4 2257 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
5 Присвоить имена выдающихся людей 12 школам намерены в Павлодарской области

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив